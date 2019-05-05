انتهاء أزمة الأهلي مع بريرنتيشن بعد اجتماع الطرفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:

توجه محمد كامل رئيس شركة بريرنتيشن، إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة من أجل الاجتماع بمحمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي في تصريحاته لـ"الخليج 365" ان زيارة كامل استهدفت التوصل لحل لإنهاء أزمة تأخر المستحقات المالية ومنع الشركة من دخول المباريات المملوكة للنادى الأحمر.

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وتوصل الطرفان خلال الاجتماع إلى اتفاق بقضي بحل المشكلة، على أن يتم السماح للشركة بدخول المباريات والقيام بعملها بشكل طبيعي.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي أمس السبت اجتماعا ناقش خلاله العديد من الملفات وأصدر بيانا قال فيه :"نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المرتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من الدخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام، بداية من مباراة الأهلي وسموحة والمقرر إقامتها بتاريخ ١١ـ ٥ـ ٢٠١٩، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة.

وتعاقد الأهلي مع شركة بريرنتيشن لتكون صاحبة الحق الحصري لحقوق الرعاية في النادي بعدما فسخت شركة "صلة" عقدها مع النادي من طرف واحد.