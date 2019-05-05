آل الشيخ يعلق على أزمة بريزنتيشن والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أنه لن يعلق على الأزمة المثارة بين شركة "بريزنتيشن سبورتس" والنادي الأهلي بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للأحمر.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "قناة بيراميدز اتقفلت يوم 2 أكتوبر وأعلنت انسحابها تمامًا من الاستثمار.. وبريزنتيشن وقعت مع الأهلي يوم 21 أكتوبر".

وأضاف: "لن أعلق.. لكن مش كل حاجة بيراميدز".

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر رسميًا منع شركة "برزنتيشن سبورتس" من دخول مباريات الفريق بدءً من لقاء سموحة (طالع التفاصيل).

وأصدرت شركة "بريرنتيشن سبورتس" راعي الكرة المصرية بيانًا رسميًا لتوضيح سبب أزمتها المالية مع أندية الدوري المصري الممتاز والرد على قرار الأهلي (طالع التفاصيل).