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تقرير: رونالدو يضغط على يوفنتوس للتعاقد مع صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي ، لاعب يوفنتوس، يضغط على ناديه من أجل إتمام التعاقد مع محمد صلاح، لاعب الإنجليزي.

كانت تقارير صحفية إيطالية ربطت صلاح بالانتقال لصفوف يوفنتوس بداية من الموسم الجديد، في ظل بحث نادي السيدة العجوز عن الفوز بلقب .

ووفقًا لصحيفة "يوفي نيوز" والمقربة من نادي يوفنتوس، فإن رونالدو يرغب في اللعب بجوار صلاح خلال الموسم المقبل بجانب رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس يبحث عن تعزيز الفريق في الصيف المقبل أملاً في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الخروج من أياكس خلال النسخة الحالية من دور ربع النهائي.

ويتصدر صلاح خلال الموسم الحالي صدارة هدافي برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن زميله السنغالي ساديو ماني والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول في الصيف قبل الماضي قادمًا من روما الإيطالي في صفقة وصلت قيمتها إلى 50 مليون يورو.

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