حجازي يواجه المحمدي في الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انتهت مباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب"، وتم حسم المقاعد الأربعة المؤهلة من المركز الثالث إلى السادس، إلى مرحلة الـ"بلاي أوف" الإقصائية التي تؤهل إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وكانت أندية نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد قد ضمنا تأهلهما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد احتلالهما المركز الأول والثاني على التوالي.



وحسم ديربي كاونتي مقعده في المركز السادس بالشامبيونشيب بعد فوزه على نظيره وست بروميتش ألبيون والذي يلعب به المدافع المصري أحمد حجازي بنتيجة 3-1.



وفاز نوريتش سيتي بلقب الشامبيونشيب بعد فوزه على أستون فيلا بنتيجة 2-1، تحت أنظار المصري أحمد المحمدي الذي جلس على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

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وتتنافس أندية ليدز يونايتد ووست بروميتش وأستون فيلا وديربي كاونتي على المقعد المتبقي للتأهل إلى البريميرليج.



وسيجمع البلاي أوف مواجهة مصرية بين حجازي والمحمدي، حيث يلتقي أستون فيلا بنظيره وست بروميتش في مباراة الدور الإقصائي الأول، بينما يلعب ليدز يونايتد أمام ديربي كاونتي في مباراة الدور الإقصائي الثاني.



ويلعب وست بروميتش أمام أستون فيلا في الذهاب يوم 11 مايو وتقام مباراة الإياب يوم 15 من نفس الشهر.



ويقام نهائي المباريات الإقصائية والمؤهل إلى البريميرليج يوم 27 مايو المقبل.