مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال الموسم المقبل

سيغيب مانشستر يونايتد عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه اليوم الأحد، في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه هادرسفيلد الذي كان هبط الى الدرجة الاولى الشهر الماضي، وذلك في الجولة السابعة والعشرين قبل الاخيرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة، في حين يملك توتنهام 70 نقطة في المركز الرابع قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

ولم يفز مانشستر إلا مرتين في آخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، في حين أنهى هادرسفيلد سلسلة من ثماني هزائم متتالية.