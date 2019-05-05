تشيلسي يهزم واتفورد بثلاثية ويقفز للمركز الثالث

استغل فريق تشيلسي تعثر توتنهام أمس وانتزع المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على واتفورد 3 -0، اليوم الأحد، في الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، من المسابقة، والتي شهدت أيضاً تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه هيديرسفيلد 1-1.
وسجل أهداف تشيلسي روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 48 وديفيد لويز في الدقيقة 51 وجونزالو هيجواين في الدقيقة 75.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 71 نقطة ليقفز للمركز الثالث، مستغلا سقوط توتنهام السبت في فخ الخسارة 0-1 أمام بورنموث.
في المقابل، توقف رصيد واتفورد عند 50 نقطة في المركز العاشر.
يذكر أن هذا الفوز هو الحادي والعشرين لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في مثلها.
فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لواتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثماني.
وفي المباراة الثانية، فشل مانشستر يونايتد في حجز مقعد مؤهل للعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد سقوطه في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه هيديرسفيلد تاون.
وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله سكوت مكتوميناي في الدقيقة الثامنة وتعادل إسحاق مبينزا لهيديرسفيلد تاون في الدقيقة 60.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز السادس بفارق أربع نقاط خلف توتنهام، صاحب المركز الرابع، ولكنه ضمن اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
في المقابل رفع هيديرسفيلد تاون رصيده إلى 15 نقطة في المركز العشرين الأخير، علماً بانه كان هبط إلى دوري الدرجة الأولى.
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