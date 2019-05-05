أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه، لمواجهة بيراميدز بعد قليل ضمن مباريات الدوري العام. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود. Advertisements الدفاع إسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وكريم العراقي وعمر كمال عبدالواحد. الوسط: إيزي إيميكا وسعيدو سنبوري وفريد شوقي وإسلام عيسى. الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري لمواجهة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.