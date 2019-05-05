دورة ميونخ: بيريتيني يلحق بغارين إلى النهائي

لحق الإيطالي ماتيو بيريتيني بالتشيلي كريستيان غارين إلى نهائي دورة ميونخ الألمانية الدولية لكرة المضرب بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت المصنف رابعاً 6-4 و6-2 الأحد، في نصف النهائي.

وكانت الأمطار الغزيرة أجلت المباراة من مساء السبت إلى صباح صباح الأحد، على أن تقام المباراة النهائية بعد الظهر بين بيريتيني (23 عاماً) المصنف 37 في العالم وغارين الـ47 الذي تغلب على الإيطالي ماركو تشيكيناتو الثالث بنتيجة 6-2 و6-4.

واحتاج بيريتيني إلى ساعة ودقائق قليلة للقضاء على آغوت الـ21 في العالم.

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ويخوض بيريتيني وغارين (21 عاماً) اللقاء في ظروف مشابهة تقريباً، فالأول افتتح موسمه بلقب في أول دورة شارك فيها في بودابست الأسبوع الماضي بعد أن أحرز باكورة ألقابه عام 2018 في دورة غشتاد السويدية، وبلغ النهائي الثالث في مسيرته في ميونخ.

من جانبه، بلغ التشيلي النهائي الثالث هذا العام وفي مسيرته، بعد دورة ساو باولو البرازيلية في مارس (آذار)، إذ خسر أمام الأرجنتيني غيدو بيا 5-7 و3-6 قبل أن يفتتح رصيده من الألقاب في هيوستن الأمريكية في أبريل (نيسان) على حساب النرويجي كاسبر رود 7-6 (7-4) و4-6 و6-3.

ومن أبرز ضحايا غارين في ميونخ كان الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً وحامل اللقب مرتين في الدور ربع النهائي، فحقق التشيلي أول إنجاز من هذا النوع أمام لاعب من المصنفين الكبار.