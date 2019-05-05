تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحدي صعب وحاسم أمام النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية على أرضية ميدان الملعب الأوليمبي بسوسة في إياب دور نصف النهائي من البطولة القارية.

وأظهرت التدريبات الختامية لنادي الزمالك ملامح التشكيل المتوقع الذي قد يخوض به السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفارس الأبيض، مباراة اليوم أمام بطل تونس.

حراسة المرمى : جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، حمدي النقاز.

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خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبد المنعم “كهربا”.

خط الهجوم: عمر السعيد.

يذكر أن الزمالك فاز على النجم الساحلي ذهابًا بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم “كهربا”، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.