تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش.. تعرف على موعد المباراة

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه لمباراة النجوم، المقررة في السابعة مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ29 لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، علي معلول، ياسر إبراهيم.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، رمضان صبحي، صالح جمعة (وليد سليمان)، حسين الشحات (جيرالدو).
خط الهجوم: وليد أزارو.
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