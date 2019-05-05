شاهد.. تركي آل الشيخ يعلق على بيان الشركة الراعية للنادي الأهلي

علق المستشار تركي آل السيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي بيراميدز الرياضي، على البيان الصادر من قبل الشركة الراعية للنادي الأهلي فيما يتعلق بقرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بالأمس.
وقال تركي آل الشيخ عبر صفحتهالشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قناة بيراميدز اتقفلت يوم ٢ اكتوبر.. وأعلنت انسحابها تمامًا من الاستثمار.. وبرزنتيشن وقعت مع الاهلي يوم ٢١ اكتوبر.. لن أعلق..
وأصدرت الشركة الراعية بيانًا، اليوم الأحد، قالت خلاله إن غلق إحدي القنوات وسحب استثمارتها من مصر سبب عجز الشركة في سداد ديونها للأندية.
وكان الأهلي قد قرر أمس السبت منع الشركة الراعية من دخول مباريات الأحمر بسبب عدم سداد مستحقات النادي المتأخرة.
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