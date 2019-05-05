تشيلسي يقهر واتفورد ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا على نظيره واتفورد، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمنمنافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
سجل ثلاثية تشيلسي في واتفورد كلا من:
روبن لوفتس تشيك في الدقيقة 48، ديفيد لويز في الدقيقة 51، جونزالو هيجواين في الدقيقة 75.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 50 نقطة في المركز العاشر.
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