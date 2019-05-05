اخبار الرياضه

تشيلسي يقهر واتفورد ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فريق فوزًا كبيرًا على نظيره واتفورد، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمن

منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الممتاز "البريميرليج".

سجل ثلاثية تشيلسي في واتفورد كلا من:

روبن لوفتس تشيك في الدقيقة 48، ديفيد لويز في الدقيقة 51، جونزالو هيجواين في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 50 نقطة في المركز العاشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يقهر واتفورد ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا