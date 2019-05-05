دياز يعلن تشكيل بيراميدز أمام المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، تشكيل فريقه الأساسي لمباراة المصري، والتي تقام في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد،

على ملعب الجيش بالسويس في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز أمام المصري كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار، عمر جابر، عمرو ميداني، أحمد أيمن منصور.

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إيريك تراوري، عبد الله السعيد، كينو، محمد فاروق.

خط الهجوم: عمر خربين.