محمود وادي يقود المصري أمام بيراميدز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء بيراميدز، والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليومالأحد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثين لبطولة الدورى المصري.
وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي..
في حراسة المرمى: أحمد مسعود.
خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، عمرو كمال
خط الوسط: : فريد شوقى - سعيدو سينبورى - إيزى ايمكا - إسلام عيسى.
خط الهجوم: محمود وادي، أحمد ياسر.
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