خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام الإسماعيلي

أعلن حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، عن التشكيل الرسمي للفريق الذي يخوض به لقاء الإسماعيلي في الخامسة ونصف مساء اليوم الأحد علىملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.
وجاء تشكيل الاتحاد كالأتي..
حارس المرمى : الهاني سليمان
الدفاع : أحمد توفيق ، محمود رزق، محمد أنور ، السيد سالم
وسط الملعب : محمود شعبان ، نور السيد ، أحمد نبيل "مانجا"
الهجوم : رزاق سيسيه ، خالد قمر ، خالد الغندور
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