تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عمن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري في الخامسة ونصف مساء الأحد، ضمن منافست ربع نهائي كأس مصر. كأس مصر. وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد كالتالي.. حراسة المرمى: محمد فوزى خط الدفاع: طارق طه، ريتشارد بافور ، محمود متولى ، أسامة Advertisements إبراهيم. خط الوسط: أحمد أيمن ، محمود دونجا، عماد حمدى ، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم: محمد الشامي ، بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ومحمد هاشم وإبراهيم عبد الخالق ويحيى زايد وعودة مارشال ووجيه عبد الحكيم وكريم بامبو.

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