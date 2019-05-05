الاتحاد السكندري يجدد عقد على محمد لاعب السلة

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى في تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة علي محمد مواليد 1992. وجاء ذلك حرصا من مجلس إدارة النادى على تواجد و أستمرار العناصر المتميزه بالفريق. وقدم على محمد أداء متميز هذا الموسم مع زعيم الثغر عقب عودته هذا الموسم بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي والدوري الكندي و وقع مع زعيم الثغر عقده الجديد و الذى يمتد لموسمين بحضور الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق.

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