برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ديمبلي قبل مواجهة ليفربول

كشف نادي برشلونة التشخيص المبدأي لإصابة الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الكتالوني، بعد إجراء فحوصات أولية له عقب مباراة سيلتا فيجو، مساء أمس السبت في بطولة الدوري الإسباني.
وتعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لإصابة قوية خلال لقاء سيلتا فيجو يوم أمس في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري ليغادر ملعب اللقاء في أول 5 دقائق بالمباراة، التيخسرها البلوجرانا بهدفين دون رد.
وأكد الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن عثمان ديمبلي خضع صباح اليوم الأحد، للفحص الطبي بالإشعة، والتي أكدت تعرضه لإصابة في أوتار الركبة على مستوي عضلة ذات الرأسين اليمني.
وأضاف أن اللاعب سيكون خارج حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني خلال هذه الفترة
وحسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني رسميًا، هذا الموسم، قبل ثلاث جولات من انتهائه.
ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نارية أمام نظيره ليفربول الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد في إنجلترا، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز البرسا بثلاثية دون رد.
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