فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ليفربول بدوري الأبطال

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني قائمة فريقه التي تتجه إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول الإنجليزي مساء الثلاثاء على ملعب آنفيلد معقل الريدز، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة برشلونة غياب اللاعب عثمان ديمبلي للإصابة التي تعرض لها أمس خلال مشاركتة في مباراة سيلتا فيجو.
قائمة برشلونة لمواجهة ليفربول
حراسة المرمى: تير شتيجن ، سيلسين ، بينا
خط الدفاع: سيميدو ، بيكيه ،
خط الوسط: راكيتيتش ، كوتينيو ، سيرجي بوسكيتس ، أرثر ميلو ، برينس بواتينج ، فيدال
خط الهجوم: لويس سواريز ، ليونيل ميسي ، مالكوم.
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