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فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ليفربول بدوري الأبطال

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أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الإسباني قائمة فريقه التي تتجه إلى إنجلترا لمواجهة الإنجليزي مساء الثلاثاء على ملعب آنفيلد معقل الريدز، في إياب نصف نهائي .

وشهدت قائمة برشلونة غياب اللاعب عثمان ديمبلي للإصابة التي تعرض لها أمس خلال مشاركتة في مباراة سيلتا فيجو.

قائمة برشلونة لمواجهة ليفربول

‫حراسة المرمى: تير شتيجن ، سيلسين ، بينا

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خط الدفاع: سيميدو ، بيكيه ،

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رافينها ، لينجليت ، موريلو ، جوردي ألبا -، سيرجيو روبيرتو ، أومتيتي ، فيرمايلين ، ألينا ، واجو.

خط الوسط: راكيتيتش ، كوتينيو ، سيرجي بوسكيتس ، أرثر ميلو ، برينس بواتينج ، فيدال 

 خط الهجوم: لويس سواريز ، ليونيل ، مالكوم.

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