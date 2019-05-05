اونلاين | رابط Pyramids FC مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بث مباشر اليوم الأحد 5 / 5 / 2019

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مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي ، يلتقي فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي ضمن أحد اللقاءات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز الدور الثاني 2019، مع اقتراب انتهاء الموسم الكروي في مصر ، اصبحت معالم ترتيب الدوري المصري واضحه بالنسبه للاربع مراكز الأولي والتي ينافس بيراميدز والمصري على مقعدين منهم ففريق الأهرام الذى جمع 64 نقطة من 30 مباراة ينافس بشكل قوى على المركز الأول او الثاني ف بعد التعادل الجولة الماضيه امام مصر المقاصة سيسعي بقوة لحصد الثلاث نقاط هذه الجولة امام المصري ليستعيد نغمة الانتصارات مرة اخري ، أما ابناء إيهاب جلال يقعون رابعآ في ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة ، فاز منهم 11 مباراة وتعادل 14 مباراة وخَسر 5 لقاءات.

تنطلق المواجهة بين فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 2 ويعلق علي اللقاء مؤمن حسن..

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مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي مباشر

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