اونلاين | live شوت بين ماتش: مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر | كورة لايف ماتش ريال مدريد اليوم مباشر في الدوري الإسباني

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال ، يلتقي فريقي ريال مدريد وفياريال ضمن الدور الثاني من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019، الملكي في مواجهة جديدة من أجل حصد ثلاث نقاط هامة للغاية في مشواره بالدوري الإسباني، والذي قارب علي النهاية في موسم فاشل تقريباً من جميع النواحي، فهل ينجح الفريق في حصد الثلاث نقاط من المنافس، القوي، أم سيكون لديه تعثر جديد ضد الغريم، خصوصا في ظل التعثرات التي لم يسلم لها الفريق في الفترة الأخيرة، ولم ينجح في الإستفاقة بشكل كبير، بينما تطمح الغواصات الصفراء في الإنتصار وتحقيق نتيجة طيبة ضد الملكي، وكان لقاء الدور الأول مثير للغاية وإنتهي بهدفين مقابل هدفين.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:15 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 3 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي..

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال مباشر

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