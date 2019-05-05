رياضة | مانشستر يونايتد يبتعد عن دوري أبطال أوروبا بعد التعثر أمام هيدرسفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يبتعد عن دوري أبطال أوروبا بعد التعثر أمام هيدرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق مانشستر يونايتد، مع فريق هيدرسفيلد تاون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحرز ماكتوميناي هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، بينما تعادل مابينزا في الدقيقة 60 من الشوط الثاني لفريق هيدرسفيلد تاون.

وبتلك النتيجة ابتعد فريق مانشستر يونايتد عن الحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل في المركز السادس برصيد 66 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.