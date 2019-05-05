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رياضة | أهداف مباراة - هيديرسفيلد تاون 1 × 1 مانشستر يونايتد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - هيديرسفيلد تاون 1 × 1 مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هيديرسفيلد تاون

1

x
15:00

1

مانشستر يونايتد

2

x
15:00

0

واتفورد

آرسنال

-

x
17:30

-

برايتون

1

x
16:15

1

فياريال

هويسكا

-

x
20:45

-

فالنسيا

جنوى

-

x
18:00

-

روما

نابولي

-

x
20:30

-

كالياري

الدوري الألماني

فرايبورج

1

x
15:30

1

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فورتونا دوسلدورف

باير ليفركوزن

-

x
18:30

-

آينتراخت فرانكفورت

الدوري الفرنسي

موناكو

-

x
17:00

-

سانت إيتيان

ليون

-

x
21:00

-

ليل

الكونفدرالية الإفريقية

نهضة بركان

-

x
18:00

-

الصفاقسي

النجم الساحلي

-

x
21:00

-

الزمالك

كأس مصر

الإسماعيلي

-

x
17:00

-

الاتحاد السكندري

بيراميدز

-

x
17:30

-

المصري

الأهلي

x
19:00

النجوم

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