رياضة | أهداف مباراة - تشيلسي 3 × 0 واتفورد | الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - تشيلسي 3 × 0 واتفورد | الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
2
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
1
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
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