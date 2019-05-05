رياضة | فاركو يستغني عن 10 لاعبين قبل بداية الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يستغني عن 10 لاعبين قبل بداية الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي فاركو الرياضي برئاسة عز يشار حلمي أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2019 - 2020.

وشهدت القائمة تواجد 10 لاعبين وهم : أحمد غريب ، أحمد أبوالخير ، محمد رزق ، حمادة جلال ،محمود يسري ، حمادة جلال ،كريم يكن ، محمد ناجح ، أكرم عبدربه، محمد جدو .

يذكر أن فاركو بقيادة أحمد عاشور المدير الفني للفريق قد تعاقد حتي الأن مع 5 لاعبين وهم : إسلام عبد الغني ، أحمد سالم، أحمد ناصف ، رفعت مفتاح ، عماد حماد.

نادي فاركو أنهي الموسم الماضي وهو في المركز التاسع برصيد 32 نقطة ويسعي هذا الموسم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.