رياضة | خيتافي يعزز آماله الأوروبية بالفوز على جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيتافي يعزز آماله الأوروبية بالفوز على جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزَّز فريق خيتافي آماله الأوروبية بفوزه على ضيفه جيرونا (2-0) اليوم الأحد في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع خيتافي، رصيده لـ58 نقطة في المركز الرابع المؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق خيتافي، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الخامس إشبيلية، الذي سقط على ملعبه أمام ليجانيس بـ3 أهداف دون رد أمس الأول، الجمعة.

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وتقدم خورخي مولينا بهدف لخيتافي في الدقيقة (16)، ثم أضاف أنجل لويس رودريجز الهدف الثاني في الدقيقة (77).

ولعب جيرونا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة (69) بعد طرد بورخا جارسيا.

وتوقف رصيد جيرونا، عند 37 نقطة ليبقى في المركز الرابع من القاع.