رياضة | ناشئو الجودو يحققون إنجازا جديدا .. ويحصلون على 19 ميدالية بالبطولة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشئو الجودو يحققون إنجازا جديدا .. ويحصلون على 19 ميدالية بالبطولة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ناشئو منتخبنا الوطنى للجودو إنجازا جديدا على الساحة الإفريقية بالحصول على 19 ميدالية متنوعة فى البطولة الإفريقية للناشئين والناشئات والشباب والشابات التى تستضيفها العاصمة السنغالية داكار.

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وقال العقيد أحمد صابر أن الناشئات حققن 8 ميدالية متنوعة فى منافسات الفردى بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و4 ميداليات برونزية ، حيث فازت بالذهب كل من تسنيم رشدى وزن 48 كيلو جراما ، وأفنان شحاته وزن تحت 70 كيلو جراما ، وفرح شرف وزن فوق 70 كيلو جراما ، وفازت بالميدالية الفضية اللاعبة حنين الطيب وزن تحت 57 كيلو جراما ، اما البرونزيات الأربع ففازت بها كل من تقى رشدى وزن تحت 52 كيلو جراما ، ونورا سالم وزن تحت 44 كيلو جراما ، وسلمى مصطفى وزن تحت 70 كيلو جراما ، وفاطمة غانم وزن تحت 63 كيلو جراما .

وأضاف العقيد أحمد صابر رئيس البعثة أن فريق الناشئين حقق 11 ميدالية متنوعة فى منافسات الفردى بواقع ذهبية واحدة وثلاث فضيات وثمانى بروتزيات ، حصل على الذهبية اللاعب أحمد فرج عبد السميع وزن فوق 90 كيلو جراما ، وفاز بالفضة كل من أبراهيم عبد العليم وزن 66 كيلو جراما، ومحمد طارق وزن 81 كيلو جراما ، وعادل حماده وزن 50 كيلو جراما ، مشيرا إلى أن الميداليات البرونزية حققها كل من سيف الطيب وزن 63 كيلو جراما ، وأحمد طه مرزوق وزن 55 كيلو جراما ، وعمرو النجار وزن 60 كيلو جراما ، وعمر شادى وزن 73 كيلو جراما ، وسيف رضا طلبه وزن 73 كيلو جراما ، وسيف الطيب وزن 90 كيلو جراما ، وفارس الحديدى وزن فوق 90 كيلو جراما .