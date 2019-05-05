رياضة | فيورنتينا يخسر للمرة الثالثة على التوالي بالكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيورنتينا يخسر للمرة الثالثة على التوالي بالكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز إمبولي على ضيفه فيورنتينا (1-0) اليوم الأحد على ملعب كارلو كاستيلاني ضمن مواجهات الجولة الـ35 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ".

وأهدى المهاجم البرازيلي دييجو فارياس، هدف الفوز لصاحب الأرض في الدقيقة (54) من عمر المباراة.

وبالانتصار رفع إمبولي رصيده إلى 32 نقطة لكنه استمر بالمركز الـ18 أو الثالث من القاع، بينما تجمد رصيد فيورنتينا، الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي، عند 40 نقطة بالمرتبة الـ13.