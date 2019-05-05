رياضة | وادي يقود تشكيل المصري أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي يقود تشكيل المصري أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، بعد قليل مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل المصري كلا من :-
حراسة المرمى : أحمد مسعود
خط الدفاع : كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال
خط الوسط : فريد شوقي - إيزي إيميكا - سعيدو سمبوري
خط الهجوم : إسلام عيسى - أحمد ياسر - محمود وادي.
البدلاء :-
محمود السيد - عمرو موسى - أوجستين - حسين رجب - عبد الناصر دي ماريا - محمد جريندو - مصطفى طيارة.