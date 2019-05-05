رياضة | وادي يقود تشكيل المصري أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي يقود تشكيل المصري أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، بعد قليل مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل المصري كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

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