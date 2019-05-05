رياضة | شالكه يضمن البقاء في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شالكه يضمن البقاء في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن فريق شالكه البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" بعد تعادله مع ضيفه أوجسبورج سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع شالكه رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق سبع نقاط أمام شتوتجارت صاحب المركز السادس عشر، ومع تبقي جولتين فقط على نهاية الدوري ضمن شالكه البقاء في الدوري بغض النظر عن نتائج آخر جولتين.

Advertisements

في المقابل توقف رصيد أوجسبورج عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام فرايبورج.

يذكر أن هذا التعادل هو السابع لشالكه في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في 17 مباراة.

فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لأوجسبورج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في 16 مباراة.