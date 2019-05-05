رياضة | بيراميدز بالقوة الضاربة أمام المصري

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أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثين لبطولة الدورى الممتاز، على ملعب الجيش بالسويس.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى.

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خط الدفاع: رجب بكار، عمر جابر، عمرو ميداني، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إيريك تراوري، عبد الله السعيد، كينو، محمد فاروق.

خط الهجوم: عمر خربين.