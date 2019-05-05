رياضة | زاباتا يتفوق على كريستيانو رونالدو في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاباتا يتفوق على كريستيانو رونالدو في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عندما سجل هدفًا لفريقه خلال المباراة المقامة حاليًا أمام لاتسيو بملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الأسبوع 35 من الدوري الإيطالي.

ووصل زاباتا إلى هدفه رقم 22 بالكالتشيو هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، خلف فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا، صاحب الـ23 هدفًا، ويتفوق على كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، صاحب الـ21 هدفًا.

وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن زاباتا بوصوله إلى الهدف رقم 22 هذا الموسم، بات هو ثاني أفضل هداف لأتالانتا بموسم واحد خلف فيليبو إنزاجي.

ويتنافس أتالانتا، ولاتسيو على التواجد بالمربع الذهبي، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، من أجل التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.