رياضة | الزمالك يخطط لضم مهاجم منتخب تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لضم مهاجم منتخب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولو نادي الزمالك ترشيحًا بالتعاقد مع فراس شواط مهاجم المنتخب التونسي وفريق الصفاقسي خلال الموسم المقبل.

ويقدم فراس شواط مستويات مميزة مع الصفاقسي وقاد فريقه للوصول إلى الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية وبات قريبًا من التأهل للنهائي بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب بتونس.

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ويتواجد فراس شواط مع قائمة منتخب بلاده المشاركة في أمم افريقيا 2019 حيث يعتمد عليه الجهاز الفني لنسور قرطاج.

وسق وتم ترشيح شواط للزمالك في يناير الماضي لكن الإدارة فضلت التعاقد مع المغربي خالد بوطيب.