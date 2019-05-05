انت الان تتابع تفاصيل خبر صافرة تركية لقمّة ليفربول وبرشلونة في "ذات الأذنين" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 04:48 مساءً - سيتولى الحكم التركي الشهير جونيت تشاكر إدارة قمة ليفربول الإنجليزي وضيفه برشلونة الإسباني، التي يحتضنها ملعب "أنفيلد"، الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأسند الاتحاد القاري للعبة مهمة إدارة القمة الكروية المرتقبة إلى طاقم تحكيمي تركي بقيادة تشاكر، الذي أدار 6 مباريات في النسخة الحالية من "أمجد الكؤوس الأوروبية".

وسبق للحكم التركي إدارة لقاء ليفربول وضيفه باريس سان جيرمان على ملعب "أنفيلد" في الـ18 من سبتمبر المنصرم، وانتهى بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة (3-2)، ضمن مباريات دور المجموعات.

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وفي النسخة الأوروبية ذاتها أدار تشاكر مباراة برشلونة ومضيفه ليون الفرنسي، في ذهاب دور الـ16، والتي انتهت بتعادل الطرفين بلا أهداف.

وبلغة الأرقام، هذه المباراة الـ"44" للحكم التركي في البطولة الأوروبية، التي تحظى بمتابعة جماهيرية جارفة في جميع أرجاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب "كامب نو"، انتهت بفوز مهم للعملاق الكتالوني على حساب كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، بثلاثية نظيفة.