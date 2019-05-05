انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة يخسر محلياً وعينه على الموقعة القارية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 04:48 مساءً - ضمِن نادي سيلتا فيغو استمراره في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل فوزه على ضيفه برشلونة، المتوَّج بطلاً، وذلك خلال لقاء الفريقين على ملعب "بالايدوس" مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة المحلية.

وخاض البارسا المباراة منقوصاً من تشكيلته الأساسية بنسبة كبيرة؛ بعدما فضّل مدربه إرنستو فالفيردي إراحة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه، استعداداً لمباراة ليفربول، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام على ملعب "أنفيلد" مساء الثلاثاء المقبل.

ووقف لاعبو سيلتا فيغو في ممر شرفي قبل انطلاق المباراة؛ تحيةً لبرشلونة، الذي حصد لقبه الثاني توالياً بالدوري الإسباني، قبل 3 جولات من نهاية البطولة.

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بعد شوطٍ أول سلبي، سجّل سيلتا فيغو هدفيه عن طريق الأوروغوياني ماكسي غوميز والإسباني إياغو أسباس من ركلة جزاء، في الدقيقتين الـ67 والـ88.

بهذه النتيجة رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر، ليضمن وجوده بالنسخة المقبلة من الليغا، في حين توقف رصيد برشلونة عند 83 نقطة بصدارة الترتيب.

وهذه هي الخسارة الثالثة للفريق الكتالوني في البطولة الإسبانية، التي تُوِّج بلقبها في الجولة الماضية، عقب الفوز على ليفانتي (1-0)، محقِّقاً لقبه الـ26 في المسابقة على مدار تاريخه.

ويرحل برشلونة إلى ليفربول، لمواجهة فريق المدينة، في إياب "المربع الذهبي" من "أمجد الكؤوس الأوروبية"، متسلحاً بفوزه ذهاباً على "كامب نو" بثلاثية نظيفة.