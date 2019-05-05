بطولة إسبانيا: خيتافي ينفرد بالمركز الرابع

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

انفرد خيتافي بالمركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، المؤهل الى الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا، بفوزه الأحد على ضيفه جيرونا 2-صفر في المرحلة السادسة والثلاثين.

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وسجل خورخي مولينا (16) وأنخل رودريغيز (77) الهدفين ليرتفع رصيد خيتافي الى 58 نقطة، مقابل 37 لجيرونا السابع عشر الذي أكمل الدقائق الـ 20 الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد بورخا غارسيا (70).

وفك خيتافي بهذا الفوز الشراكة مع أشبيلية الذي افتتح المرحلة الجمعة بسقوط مذل على أرضه أمام ليغانيس المتواضع صفر-3.

ويلعب لاحقا اليوم إيبار مع ريال بيتيس، ريال مدريد مع فياريال، بلد الوليد مع اتلتيك بلباو وهويسكا مع فالنسيا.

وكان برشلونة الذي ضمن الاحتفاظ باللقب من المرحلة الماضية، تعرض السبت لهزيمة ثالثة هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه سلتا فيغو (صفر-2)، فيما لم تكن حال أتلتيكو مدريد الثاني أفضل من أشبيلية وخسر على أرض إسبانيول بنتيجة مماثلة صفر-3.