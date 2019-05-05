شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتريكة» يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح عقب إصابته في مباراة نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه اطمأن على محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة نيوكاسل يونايتد، والتى أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وقال أبوتريكة، في تصريحات تليفزيونية، خلال الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي: «تحدثت مع محمد صلاح وأبلغنى أنه سليم، فقط يعانى من ارتجاج خفيف في المخ».

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وأضاف مازحًا: «قلت له هل تتذكرني، ورد إنه يريد نسيان لوفرين الذي لعب له التمريرة التي تسببت في إصابته».

وتعرض النجم الدولي المصري محمد صلاح، إلى إصابة قوية خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل، فريقه متعادلًا بنتيجة 2-2 بعد تدخل مع حارس مرمى نيوكاسل في كرة مشتركة واصطدم برأس اللاعب الذي سقط مغشيًا عليه وسط قلق الجميع.

وتدخل الطاقم الطبي لفريق ليفربول على الفور وقام بالإسعافات الأولية للاعب حتى بدأ في العودة إلى الحركة مرة أخرى، بعد أن فقد الوعي.

وغادر اللاعب أرضية الملعب محمولًا على نقالة في الدقيقة 70 من زمن المباراة وحل بدلًا منه المهاجم أوريجي الذي احرز فيما بعد الهدف الثالث لفريق ليفربول لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.