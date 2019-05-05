شكرا لقرائتكم خبر عن «سبورت»: «صديق برشلونة» يدير إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة الإياب بين ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام برشلونة في إياب نصف نهائى دور أبطال أوروبا، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، على ملعب أنفيلد.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب كامب نو، بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، ويدخل ليفربول اللقاء ساعيًا إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة للتأهل إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.

واختار الاتحاد الأوروبى الحكم التركى جونيت شاكير، لإدارة اللقاء.

Advertisements

ونشرت صحيفة سبورت الكتالونية، تقريرًا بعنوان «صديق برشلونة القديم يحكم مباراة الإياب مع ليفربول»، وأشارت الصحيفة خلال تقريرها إلى أن هذه هي المرة الثانية هذا الموسم التي يحكم فيها لبرشلونة، بعد اللقاء الذي انتهى بالتعادل 0-0 في فرنسا ضد ليون في ذهاب دور الـ16.

كما حكم شاكير (42 عاما) ثماني مرات في مسيرته لبرشلونة جاءت كالتالي:

قبل عام كان مسؤولاً عن التعادل 1-1 مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، كما شهد الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 على يوفنتوس (3-1).

وكذلك تعادل 1-1 مع روبن كازان في موسم 10-11، وفوز 2-0 على بنفيكا في 12-13، وسحق 6-1 لروما في 15-16، والفوز 2-0 على أرسنال في 14-15.

كما شهد شاكير تعادل برشلونة مع تشيلسي 2-2 في مباراة إياب نصف النهائي عام 2012، حيث تم إقصاء الكتالونيين بعد الهزيمة 1-0 في مباراة الذهاب.