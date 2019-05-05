شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من بريزنتيشن بعد قرار الأهلي منعها من دخول مباريات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدرت شركة بريزنتيشن، راعية الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من أندية الدوري المصري، بيانًا رسميًا عقب قرار الأهلي بمنع الشركة الراعية له من دخول مباريات الفريق لحين سداد المستحقات المتأخرة عليها.

وجاء نص البيان كالتالي:

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منذ بداية عمل شركة بريزنتيشن سبورتس في السوق الرياضي المصري وخلال الخمس مواسم الماضية، كانت الشركة السند والداعم الرئيسي لشركائها من الأندية والهيئات الرياضية الأخرى، وليس بغافل عن أحد مدى وحجم المساهمة الفعالة التي قامت بها شركة بريزنتيشن سبورتس في دعم وتطوير وصناعة الرياضة بمصر.

ومع بداية هذا الموسم 2018-2019، تعاقدت الشركة مع إحدى القنوات الفضائية لبيع الحقوق التليفزيونية للدوري المصري الممتاز ولمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك بمقابل مادي ضخم، وبناء عليه قررت الشركة زيادة عقود الأندية بنسبة كبيرة وكانت أكبر من النسب المتعارف عليها إيمانا منا بحق الأندية في زيادة عوائدها.

ولكن بعد مرور عدة أسابيع من بداية الدوري قامت القناة بسحب استثماراتها بل وصل الأمر لغلقها تماما دون أدنى مسئولية للشركة عن ذلك، وبالتالي امتنعت عن سداد مستحقات الشركة مما سبب أزمة مالية كبيرة امتدت آثارها حتى الآن، ولكن بالرغم من هذا فقد وصلت الشركة بمستحقات الأندية إلى أكثر من 60% من قيمة عقودها هذا الموسم، وتحاول الشركة خلال الفترة المقبلة استكمال التزاماتها تجاه الجميع كعهدنا مع الأندية خلال المواسم السابقة.

وعليه فإن شركة بريزنتيشن سبورتس، تؤكد ثقتها المطلقة في وقوف كافة شركائها من الأندية والمؤسسات إلى جانبها لتخطي تلك الآثار والظروف التي مر بها الاستثمار في الوسط الرياضي المصري، وتعد جميع شركائها وجماهير الرياضة المصرية بأن الموسم المقبل، سيشهد استقرارا أكبر وطفرة غير مسبوقة بعد هذا الموسم الصعب بكافة ظروفه، وبما تعول عليه الشركة من نجاح منتظر كبير لكأس الأمم الإفريقية في مصر، خاصة بعد حفل القرعة المبهر تحت سفح الأهرامات، الذي أشاد به العالم أجمع، وكان للشركة النصيب الأكبر في تنظيمه.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر قرارًا بمنع شركة بريزنتيشن من دخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري، لحين سداد جميع المستحقات المتأخرة.