شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات أزمة الأهلي وبريزنتيشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مسؤولو شركة بريزينتشن، راعية اتحاد الكرة وعدد من أندية الدوري المصري، اجتماعًا مع مسؤولي النادي الأهلي لبحث الأزمة الأخيرة عقب قرار إدارة النادي منع الشركة الراعية له من دخول مباريات الفريق لحين سداد المستحقات المتأخرة.

وأكد مصدر لـ«المصري اليوم» أن المستحقات المتأخرة على الشركة تبلغ 50 مليون جنيه نظير البث التليفزيوني لمباريات الفريق، وليس لها علاقة بعقود الرعاية، وأن الاجتماع الحالي لبحث طرق سداد المبلغ المطلوب.