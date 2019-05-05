شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يحفز جماهيره بـ5 ريالات للتذكرة أمام الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر طرح تذاكر مباراة الفريق القادمة أمام فريق الفتح في الجولة ما قبل الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر طرح تذاكر مباراة الفريق القادمة أمام فريق الفتح في الجولة ما قبل الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والأخيرة على ملعب الجوهرة في الدوري هذا الموسم، برسم رمزي للدرجة الموحدة بقيمة 5 ريالات. وأوضحت إدارة النادي أن هذه الخطوة تأتي تقديرا للدور البارز والدعم اللامحدود من جماهير الاتحاد الوفية لمؤازرة فريقها الكروي في أحد أصعب المواسم التي مرت عليه عبر تاريخه الطويل، مبينة أنه سيتم طرح التذاكر في موقع «مكاني» لاحقا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يحفز جماهيره بـ5 ريالات للتذكرة أمام الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.