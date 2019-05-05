شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعتمد مجلس إدارة «نادي البدائع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي البدائع بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم لمدة 4 سنوات. وجاء اعتماد مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالرحمن بن ناصر النويصر، وعضوية كل من: محمد بن عبدالله الجميعي (نائباً للرئيس)، رائد بن سليمان العضيب (أمينا عاماً)، بدر بن فيحان الحربي (أميناً للصندوق)، حمد بن علي النفيسة (عضواً)، علي بن صالح التويجري (عضواً)، فهد بن علي النفيسة (عضوا).



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