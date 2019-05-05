شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيري يرحل عن بايرن.. نهاية الموسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (ميونيخ)

أعلن بايرن ميونيخ، متصدر وحامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم (الأحد) رسميا رحيل الفرنسي فرانك ريبيري (36 عاما) بعد أن دافع عن ألوانه مدة 12 عاما.

وأكد الرئيس التنفيذي للنادي البافاري العملاق كارل هاينتس رومينيغه «ستقام مباراة وداعية كبيرة في 2020» له ولزميله الهولندي آريين روبن (35 عاما).

Advertisements

وقال رومينيغه «فرانك وآريين هما لاعبان رائعان. بايرن مدين لهما كثيرا وسيعد لهما وداعا عملاقا ومؤثرا. لقد طبعا أكبر عقد زمني من نجاحات بايرن بأدائهما الرائع».

وكتب النادي على موقعه في شبكة الإنترنت: «ستقول مجموعة من أنصار الفريق «سيرفوس» بالألمانية أي وداعا»، مؤكدا بذلك أن عقد الفرنسي الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، لن يمدد.

بدوره، قال ريبيري على موقع النادي البافاري الذي ساهم في إحرازه اللقب ثماني مرات خلال 12 عاما «عندما قدمت إلى بايرن، أصبح الحلم حقيقة. الرحيل ليس سهلا، لكن يجب ألا ننسى على الإطلاق ما حققناه معا».