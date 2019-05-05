شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للأهلى أمام النجوم.. رمضان وأزارو يقودان الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى يتوجه إلى ملعب بتروسبورت فى الساعة الرابعة والنصف اليوم، قبل مواجهة نظيره النجوم الليلة، فى المباراة المؤجلة بينهما فى الجولة 29 من بطولة الدورى العام.

وسيعقد لاسارتى المحاضرة الأخيرة للاعبين فى الرابعة مساء، والتى ستشهد الإعلان عن التشكيل الأساسى، على أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل متوقع فى الغالب مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمىن ورباعى خط الدفاع أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وعلى معلول، أما فى خط الوسط: حمدى فتحى، عمرو السولية، وليد سليمان، صالح جمعة ورمضان صبحى، ويقود خط الهجوم: وليد أزارو.