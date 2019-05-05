شكرا لقرائتكم طارق يحيى عن مواجهة الزمالك والنجم الساحلى: خايف من الحكم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق على صعوبة مواجهة الفريق الأبيض والنجم الساحلى، التى ستقام مساء اليوم الأحد فى التاسعة مساء على الملعب الأولمبى بسوسة فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

قال نجم الزمالك الأسبق أن كل ما يقلقه فى مواجهة الزمالك والنجم الساحلى طاقم التحكيم متمنيا أن يكون عنده ضمير ولا يقع فى أخطاء.

وطالب يحيى فى تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة لاعبو الزمالك بالتركيز للفوز على النجم الساحلى والصعود للمباراة النهائية وإسعاد الجماهير البيضاء.