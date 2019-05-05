شكرا لقرائتكم برنامج الزمالك قبل موقعة النجم الساحلى × 4 تكليفات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عن برنامج فريقه قبل الموقعة المرتقبة والمصيرية أمام النجم الساحلى، المقرر لها مساء اليوم الأحد فى تمام التاسعة مساء على الملعب الأولمبى بسوسة، ضمن منافسات إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
برنامج الفريق الأول لكرة القدم بقيادة جروس يبدأ بمران خفيف فى حديقة الفندق فى الواحدة والنصف ظهرا، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء فى الثانية والنصف عصرا.
كما يلقى المدير الفنى محاضرة فنية على اللاعبين فى السادسة والنصف مساء، بعدها يتحرك الفريق نحو ملعب المباراة فى السابعة مساء.
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