شكرا لقرائتكم أحمد ناجى يغلق الباب فى وجه الحراس الجدد فى كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أن الفترة المقبلة لن تشهد ضم أى حراس جدد قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية فى يونيو المقبل.
وقال ناجى فى تصريحات لإذاعة "أون سبورت" أن المرحلة المقبلة صعبة، لاسيما وأن البطولة ستقام فى مصر ووسط جماهيرنا مما يجعل المجازفة فى الاختيار أمراً مستحيلا.
وأوضح أحمد ناجى أنه سيتم الاعتماد على الحراس الذين لديهم تجارب قوية مع المنتخب ويمكنهم اللعب تحت ضغط جماهيرى كمن سبق لهم الانضمام للمعسكرات السابقة.
ويستعد المنتخب لخوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو، ويقع الفراعنة فى المجموعة الأولى برفقة الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى.
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