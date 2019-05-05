شكرا لقرائتكم ماذا قال حازم إمام لجروس قبل مواجهة النجم الساحلى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على مواجهة الزمالك والنجم الساحلى، التى ستقام مساء اليوم الأحد فى التاسعة مساء على الملعب الأولمبى بسوسة فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

أكد نجم الزمالك الأسبق على صعوبة مواجهة الفريق الأبيض أمام النجم الساحلى، فى ظل نتيجة الذهاب غير المطمئنة، والتى فاز بها الفارس الأبيض بهدف محمود عبد المنعم كهربا.

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وطالب الثعلب الصغير فى تصريحات عبر برنامجه "وان تو" عبر أثير "أون سبورت إف إم" جروس، المدير الفنى للفريق، بالتركيز على التفاصيل البسيطة خلال المباراة خاصة لأنها يمكن أن تمنح النجم أفضلية.

أضاف الإمبراطور أن فريق الزمالك لديه ميزة خاصة، حيث يتمكن من تقديم أداء رائع فى ظل ظروف صعبة عكس ما يتوقعه البعض، مشددا أن فوز الفريق اليوم سيمنحه دفعة معنوية كبرى فى مشواره بالدورى الممتاز.

يذكر أن مباراة الذهاب التى جمعت الزمالك والنجم الساحلى على استاد برج العرب بالإسكندرية انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.