شكرا لقرائتكم تعليق "بريرنتيشن" على قرار مجلس الأهلى بمنعها من حضور المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت شركة بريرنتيشن سبورتس راعى الكرة المصرية بيانا رسميا فيما يتعلق بقرار مجلس إدارة النادى الأهلى أمس بمنع الشركة من دخول المباريات المملوكة للنادى فى بطولة الدورى العام، بداية من مباراة الأهلى وسموحة.

وقالت شركة بريرنتيشن سبورتس فى بيانها: منذ بداية عمل شركة بريزنتيشن سبورتس فى السوق الرياضى المصرى وخلال الخمس مواسم الماضية، كانت الشركة السند والداعم الرئيسى لشركائها من الأندية والهيئات الرياضية الأخرى، وليس بغافل عن أحد مدى وحجم المساهمة الفعالة التى قامت بها شركة بريزنتيشن سبورتس فى دعم وتطوير وصناعة الرياضة بمصر.

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وأضافت: مع بداية هذا الموسم 2018-2019، تعاقدت الشركة مع إحدى القنوات الفضائية لبيع الحقوق التليفزيونية للدورى المصرى الممتاز ولمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك بمقابل مادى ضخم، وبناء عليه قررت الشركة زيادة عقود الأندية بنسبة كبيرة وكانت أكبر من النسب المتعارف عليها إيمانا منا بحق الأندية فى زيادة عوائدها.

وتابعت: لكن بعد مرور عدة أسابيع من بداية الدورى قامت القناة بسحب استثماراتها بل وصل الأمر لغلقها تماما دون أدنى مسئولية للشركة عن ذلك، وبالتالى امتنعت عن سداد مستحقات الشركة مما سبب أزمة مالية كبيرة امتدت آثارها حتى الآن، ولكن بالرغم من هذا فقد وصلت الشركة بمستحقات الأندية إلى أكثر من 60% من قيمة عقودها هذا الموسم، وتحاول الشركة خلال الفترة المقبلة استكمال التزاماتها تجاه الجميع كعهدنا مع الأندية خلال المواسم السابقة.

وعليه فإن شركة بريزنتيشن سبورتس، تؤكد ثقتها المطلقة فى وقوف كافة شركائها من الأندية والمؤسسات إلى جانبها لتخطى تلك الآثار والظروف التى مر بها الاستثمار فى الوسط الرياضى المصرى، وتعد جميع شركائها وجماهير الرياضة المصرية بأن الموسم المقبل، سيشهد استقرارا أكبر وطفرة غير مسبوقة بعد هذا الموسم الصعب بكافة ظروفه، وبما تعول عليه الشركة من نجاح منتظر كبير لكأس الأمم الأفريقية فى مصر، خاصة بعد حفل القرعة المبهر تحت سفح الأهرامات، الذى أشاد به العالم أجمع، وكان للشركة النصيب الأكبر فى تنظيمه.