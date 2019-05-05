شكرا لقرائتكم الزمالك والنجم الساحلى .. تشكيل الأبيض المتوقع لمواجهة الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تغييرا وحيدا عن لقاء الذهاب فى التشكيل المتوقع لمباراة فريقه أمام النجم الساحلى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبى بسوسة، ضمن منافسات إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يدفع جروس بأحمد سيد زيزو بدلاً من إبراهيم حسن، بينما سيقود عمر السعيد خط هجوم الأبيض أمام النجم.

ويأتى تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالى:

Advertisements

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدى النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.